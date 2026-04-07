Вивести колорадських жуків з ділянки можна завдяки простому природному рішенню, пише Agroforum. Екологічний метод є набагато кращим за токсичні засоби.

Читайте також Кліщі більше не повернуться: розмістіть у саду одну річ

Що посадити на городі, щоб відлякати колорадських жуків?

Дачники радять посадити на городі коріандр. Він має дуже насичений аромат, тож перебиває запах картоплі. Відповідно колорадським жукам складніше знайти рослину.

Окрім того, коріандр приваблює корисних комах – бджіл, сонечок та ос, які знищують шкідників на ділянці.

Завдяки такій посадці можна отримати одразу два плюси – захист картоплі та підтримку природного балансу на городі. А ще рослина здатна стримувати появу попелиці на городі та павутинного кліща.



Коріандр відлякає всіх колорадських жуків / Фото Pexels

Як правильно посадити коріандр?

Для посадки однаково підходить насіння чи зелень коріандру. Проте варто врахувати, що насіння сходить не дуже швидко, але якщо його подрібнити перед висіванням, то процес піде швидше.

Коріандр і картопля добре уживаються разом на одній грядці. Обидві культури люблять сонячні ділянки та родючий, добре дренований ґрунт. Є лише єдиний нюанс – коріння коріандру може ускладнити викопування картоплі.

Перед посадкою потрібно дочекатися, поки ґрунт достатньо прогріється. Верхній шар має бути не холоднішим за 8 градусів тепла. Якщо земля ще щільна чи холодна, то краще трохи зачекати.

Додатково дачники просять не забувати про вологу – при відсутності дощів полив обов’язковий.

Чому коріандр зменшує появу шкідників?

Річ у тому, що коріандр через різкий сильний запах стає природним "камуфляжем" для картоплі. Паралельно рослина навіть залучає комах-хижаків, які поїдають шкідників.

Сонечки допомагають боротися з личинками, а златоглазки контролюють попелицю. Такий підхід дозволяє зменшити кількість жуків без додаткової обробки, при цьому зберегти город без додавання жодних хімічних засобів у ґрунт.

Завдяки коріандру вдасться простим чином підсилити захист картоплі та залучити корисних комах на ділянку. Цей метод перевірений часом, безпечний та не потребує складних дій.

Водночас, як пише Interia Kobieta, на ділянці можна посадити чорнобривці. Вони створюють природний бар’єр для захисту овочів від колорадських жуків та інших шкідників завдяки своєму різкому запаху.

Вирощувати чорнобривці легко, вони посухостійкі і можуть рости в будь-якому куточку саду, потребуючи мінімального догляду.

Що ще варто прочитати дачникам?