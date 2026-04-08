Їхня перевага полягає в тому, що вони виділяють інтенсивні ефірні олії, які паразити не здатні переносити, пише Interia Kobieta. Саме квітень – ідеальний місяць для посадки. Задовго до пікового сезону кліщів рослини встигнуть вкорінитися.

Що посадити на городі, щоб відлякати кліщів?

Список рослин, які відлякують кліщів очолила лаванда. Якщо її аромат заспокоює людей, то для кліщів є нестерпним. Ефірні олії рослини також відлякують павуків та комарів. Садити лаванду рекомендують по краях клумб чи вздовж доріжок, по яких найчастіше ходиться.

Подібний ефект має розмарин. Середземноморська рослина має інтенсивний аромат, який подразнює кліщів. Вирощувати його можна у ґрунті чи в горщиках на терасі.



Певні рослини здатні відлякати кліщів / Фото Pexels

Також добре проти кліщів працює котяча м’ята. А ще сильний аромат мають пижмо та чорнобривці. Їхній інтенсивний аромат відлякує не лише кліщів, але й інших шкідників.

Активно борються з садовими кліщами китайські кури, пише WP Kobieta. Шовкові кури ефективно знищують кліщів, слимаків та інших шкідників на городі, не завдаючи шкоди рослинам.

Вони мають унікальне шовкове оперення та спокійний темперамент, що робить їх привабливими для дачників, які обирають біологічні методи боротьби з шкідниками.

