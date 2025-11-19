Існує кілька типів сковорідок, які можуть пошкодити плиту чи працювати неефективно, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Які сковорідки не можна ставити на скляну плиту?

Чавунна сковорідка

Така сковорідка дуже важка й має шорстку поверхню, тому є ризикованою для скляної плити. Вона може подряпати скло та навіть призвести до появи тріщини. Краще обирати емальований чавун, який має гладке дно і не так агресивно впливає на поверхню.

Сковорідка з кам’яної кераміки

Пательня підходить для духовки, але в жодному разі не для скляної плити. Дно сковорідки подряпає скло, тому краще використовувати кераміку з глянцевим покриттям, яка має гладке дно й добре розподіляє тепло.

Мідна сковорідка без покриття

У контакті зі склом мідь може залишити металевий наліт, який важко відчистити. Краще обирати нержавіючу сталь, яка добре нагріває й не зруйнує поверхню плити.



Не всі сковорідки можна ставити на скляну поверхню / Фото Freepik

Старий скляний посуд

Прозорі старі сковорідки чи каструлі можуть бути небезпечними на сучасній скляній плиті. Вони нерівномірно нагріваються й підвищують ймовірність тріщин. Натомість краще звертати увагу на міцні та сучасні матеріали. До прикладу, нержавіюча сталь не буде сколювати поверхню.

Сковорідка з деформованим дном

Якщо дно поверхні не рівне, то це призводить до нерівномірного контакту зі склом та гіршого нагріву. Перед використанням покладіть сковорідку на плиту. Якщо вона хитка, то її краще не ставити на поверхню.

До слова, харчову соду не можна використовувати для очищення алюмінієвих сковорідок, оскільки вона може викликати окислення і потемніння поверхні, пише wprost. Оцет не рекомендується застосовувати на емальованих поверхнях, бо він може зробити їх матовими і до них буде прилипати їжа.

