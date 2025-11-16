Розв’язати проблему засміченого зливу можна без спеціальної хімії чи виклику майстрів: інколи достатньо двох простих засобів, які є майже в кожному домі. Ознайомтеся з перевіреними методами прочищення раковини у матеріалі 24 Каналу з посиланням на Onet.

Цікаво Врятуйте урожай: як виявити цибулеву муху та що з нею робити

Як почистити злив раковини?

Для початку в раковину слід налити гарячу воду з сіллю. Можна також використати лимонну кислоту.

Як врятувати умивальник / Фото unsplash

Кристали солі діють як дрібний наждачний папір, механічно очищаючи стінки труби, а гаряча вода розчиняє жирові відкладення. Хоча цей метод не такий інтенсивний, як харчова сода та оцет, він чудово підходить для незначних засмічень або для регулярного профілактичного обслуговування.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Додавання невеликої кількості оцту до солі може ще більше підвищити ефективність цього методу, допомагаючи видаляти бактерії та зберігати сифон свіжим. Це простий та безпечний спосіб очищення труб без ризику для здоров’я чи навколишнього середовища.

Чому засмічується злив?

Будь-які засмічення не виникають раптово, пише morele. Технічно, злив раковини (особливо на кухні) призначений для збору води – нічого іншого туди не повинно потрапляти.

Найчастіше засмічення накопичуються в сифоні, де осідають на дні. Оскільки вони важчі, вони осідають там і блокують трубу. Чим більше ми кидаємо в раковину, тим швидше засмічуємо сифон.

Які підказки для дому стануть у пригоді?