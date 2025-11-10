Губки для посуду – це справжній мультитул на кухні: ними й миють посуд, і протирають стільниці, раковини, каструлі й сковорідки. А це значить, що досить швидко на них накопичується величезна кількість бактерій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Навіщо ставити сіль на підвіконня: несподіване використання продукту

Наскільки часто потрібно чистити кухонну губку?

Кухонні губки, якщо не очищувати їх як слід, можуть стати справжніми розсадниками бактерій – тож після кожного миття посуду потрібно ретельно промивати їх та віджимати. Окрім того, є простий спосіб почистити кухонну губку: її протягом хвилини потрібно нагрівати у мікрохвильовій печі. Так ви знищите усі бактерії, і губку можна буде використовувати трохи довше.

До речі, знайти губки для миття посуду за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Але також губку можна почистити й за допомогою такого простого засобу, як оцет. Все, що потрібно зробити – це наповнити оцтом миску та опустити губку в неї на 5 – 7 хвилин. Після цього вийміть губку з оцту та ретельно промийте її гарячою водою. Тоді добре відіжміть та дайте їй висохнути на повітрі.



Губки для посуду потрібно чистити / Фото Pexels

Як часто потрібно замінювати губку для миття посуду?

Бажано робити це кожного тижня – адже навіть у випадку, якщо губка не виглядає брудною, всередині неї можуть бути бактерії, а часом навіть цвіль, якщо вона постійно залишається вологою. І брудна губка – це точно не те, що має торкатися вашого посуду.

Окрім того, потрібно уважно стежити за появою запаху: щойно губка починає дивно пахнути, її потрібно негайно замінити.

Втім, і надто сильно перейматися щодо бактерій на губках також не варто, пише BBC. Дослідження показують, що жодні з тисяч бактерій, що виявили на губках, не були пов'язані з харчовими отруєннями чи важкими захворюваннями.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?