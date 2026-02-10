Туалети – це одне з найбрудніших місць у квартирі. Там швидко накопичуються мікроби та бактерії, і попри регулярне прибирання, є одна частина унітаза, почистити яку часто забувають, пише Express.

Яку частину туалету всі забувають мити?

Більшість людей ретельно миють чашу унітаза з дезінфекційними засобами – але, виявляється, основна небезпека ховається не в ній. Найбільше бактерій в туалеті зосереджуються не всередині, а зовні – і на одній конкретній незначній деталі.

Зовнішню частину унітаза зазвичай не помічають – хоча вона так само накопичує бруд, пил та мікроби. Але найважливіше під час прибирання якісно протирати кнопку, і саме цим нехтує більшість людей.

Кнопки унітаза завжди торкаються брудними руками – і, хоч вона може й мати чистий вигляд, насправді мікробів у ній більше, ніж будь-де на унітазі. Окрім того, мікроби з часом можуть накопичуватися та поширюватися через вологу та пил, тож важливо щотижня протирати усю зовнішню поверхню туалету.

Окрім того, часто під час прибирання туалету люди припускаються ще однієї помилки – використовують надто багато відбілювача. Навіть якщо вам здається, що так він діятиме ефективніше та знищить більшість бактерій, це не так. Насправді ви лише ризикуєте розтріскуванням унітаза через потужний хімічний склад відбілювача. А сильні випари можуть бути небезпечними для здоров'я у невеликому та закритому просторі, як-от туалет чи ванна кімната.

Як зробити домашній засіб для миття унітаза?

Купувати дорогі засоби для чищення необов'язково – все, що потрібно, аби ваш унітаз блищав, вже є у вас вдома. Зокрема, можна використати два рецепти засобів. Перший – це поєднання склянки харчової соди та чверті склянки лимонної кислоти, пише Southern Living.

А також можна спробувати змішати білий оцет та перекис водню.

Які ще лайфхаки потрібно знати?