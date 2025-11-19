Существует несколько типов сковородок, которые могут повредить плиту или работать неэффективно, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Читайте также Как легко очистить слив дома: эти два средства есть на каждой кухне

Какие сковородки нельзя ставить на стеклянную плиту?

Чугунная сковородка чугунная сковородка

Такая сковородка очень тяжелая и имеет шероховатую поверхность, поэтому является рискованной для стеклянной плиты. Она может поцарапать стекло и даже привести к появлению трещины. Лучше выбирать эмалированный чугун, который имеет гладкое дно и не так агрессивно влияет на поверхность.

До речі, знайти сковорідки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Сковородка из каменной керамики

Сковорода подходит для духовки, но ни в коем случае не для стеклянной плиты. Дно сковородки поцарапает стекло, поэтому лучше использовать керамику с глянцевым покрытием, которая имеет гладкое дно и хорошо распределяет тепло.

Медная сковородка без покрытия

В контакте со стеклом медь может оставить металлический налет, который трудно отчистить. Лучше выбирать нержавеющую сталь, которая хорошо нагревает и не разрушит поверхность плиты.



Не все сковородки можно ставить на стеклянную поверхность / Фото Freepik

Старая стеклянная посуда

Прозрачные старые сковородки или кастрюли могут быть опасными на современной стеклянной плите. Они неравномерно нагреваются и повышают вероятность трещин. Зато лучше обращать внимание на прочные и современные материалы. К примеру, нержавеющая сталь не будет скалывать поверхность.

Сковородка с деформированным дном

Если дно поверхности не ровное, то это приводит к неравномерному контакту со стеклом и худшего нагрева. Перед использованием положите сковородку на плиту. Если она шаткая, то ее лучше не ставить на поверхность.

К слову, пищевую соду нельзя использовать для очистки алюминиевых сковородок, поскольку она может вызвать окисление и потемнение поверхности, пишет wprost. Уксус не рекомендуется применять на эмалированных поверхностях, потому что он может сделать их матовыми и к ним будет прилипать пища.

Какие еще есть интересные лайфхаки?