Сода та оцет є досить доступними, але часто вживаними засобами, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Та якщо у трубах накопичився жир, залишки їжі чи волосся, то вони потребують серйознішого втручання. Використання соди та оцту може дати лише тимчасовий ефект.

Чим очистити забиту трубу?

Механічне очищення

Фахівці радять перед тим, як заливати щось у трубу, спочатку спробувати вантуз, гнучкий трос чи сантехнічну пружину. Вони допоможуть вийняти головну перешкоду. Спеціальний механічний засіб чудово вловлює волосся й залишки їжі, тому ним труба прочиститься набагато краще та не буде забиватися у майбутньому.

Якщо ж під рукою дренажної змійки немає, то можна скористатися дротяною вішалкою для одягу. Повністю випряміть її, тримаючи маленький гачок на одному кінці й обережно просуньте у злив, щоб витягнути волосся та забите сміття.



Забиту раковину легко очистити / Фото Pexels

Гаряча вода та миючий засіб

Влийте у трубу гарячу воду та налийте зверху миючий засіб. Завдяки такому простому методу жир зійде краще, ніж ви думаєте. Для металевих труб підійде окріп, а от для пластикових – лише гаряча вода, бо окріп може їх зіпсувати.

Кухонні поверхні можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, оцту або соди без використання хімічних засобів, пише Real Simple. Для старих забруднень рекомендується використовувати розчин з лимонною кислотою, засобом для миття посуду та водою.

Які ще кухонні лайфхаки слід знати?