Фахівці зазначають, що під час прання джинсів потрібно застібати блискавки, ґудзики та кнопки, якщо вони є, пише Good Housekeeping. Така проста річ допоможе джинсам зберегти ідеальну форму та запобігти їхньому зчепленню за інші речі.

Які ще діє треба зробити перед пранням джинсів?

Необхідно перевірити кишені на наявність серветок чи чеків, а також вивернути джинси навиворіт, щоб мінімізувати втрату кольору. Особливо це стосується темних та синіх денімових штанів.

Часто на джинсах є дірки чи потерті краї. Щоб вони ще більше не розтягнулися, їх можна покласти у великий сітчастий мішок, щоб запобігти подальшому зношуванню.

Для прання ідеально підійде холодна вода та короткий делікатний цикл прання. Можна використовувати для чорних джинсів пральний засіб, який розроблений спеціально для темних кольорів.

Джинси не потрібно прати після кожного використання. Якщо вони зберігаються в хорошому стані, без плям, то їх можна носити до 5 разів, а тоді вже прати. Чим менше перуться джинси, тим краще зберігається тканина міцною, а посадка щільною.



Джинси перед пранням треба застібати / Фото Pexels

Блогерка Діана Гологовець радить вивертати джинси внутрішнім боком перед прасуванням, щоб зберегти колір та тканину. Щоб уникнути блискучих слідів і стрілок, спочатку прасуйте кишені, потім штанини, відступаючи по сантиметру від швів, і завершайте прасування, вирівнюючи боковий шов по центру.

Що ще варто знати про прання?