Постійне використання сковорідок призводить до нашарувань жиру й нагару, йдеться на Reddit. У таких випадках не допомагає засіб для миття посуду, тому краще вдатися до народного методу, про який вже всі забули. Раніше таким чином очищували сковорідки ще наші бабусі.

Як очистити сковорідки?

Із забрудненими сковорідками допоможе впоратися звичайна суха гірчиця. Вона здатна розчинити жир й послабити нагар, тому після застосування кухонне начиння вдасться відчистити набагато швидше.

Потрібно лише розчинити у гарячій воді кілька ложок сухого порошку гірчиці й обробити важкі місця. Розчин на сковорідці чи деко варто залишити на 15 хвилин, а після цього пройтися дротиком для миття посуду, щоб зішкребти нагар та жирні нашарування.



Брудну сковорідку вдасться очистити / Фото Pexels

Порошок гірчиці має ще одну перевагу – допомагає нейтралізовувати запах, тому цей інгредієнт корисно використовувати для сковорідок, на яких смажилася риба чи м’ясо.

Для очищення сковорідки від нагару можна також використовувати харчову соду, оцет або господарське мило, які є дієвими та економними засобами, пише Vsn.

Щоб очистити внутрішню поверхню, достатньо насипати 2 – 3 столові ложки соди, додати трохи води до стану густої маси й поставити сковорідку на слабкий вогонь. Через 5 хвилин суміш розм’якшить забруднення, тож його вдасться легко очистити. Щільніший нагар допоможе прибрати розчин на основі оцту з содою.

Також господині використовують господарське мило. Потрібно натерти половину бруска, розвести з водою у сковорідці й довести суміш до кипіння. Вже через 15 хвилин нагар стане м’якшим й легко очиститься.

