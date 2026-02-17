Для усунення проблеми не завжди потрібно купувати спеціальні засоби, пише Interia Kobieta.

Чим очистити контейнер пральної машини?

Почніть з контейнера для миючого засобу. Вийміть його та змочіть у мисці з теплою водою та оцтом у пропорції 2:1. Через жорстку воду з’являється швидко вапняний наліт, тому оцет може допомогти. Після 30 хвилин замочування треба промити дозатор під проточною водою й протерти губкою. Контейнер стане чистим, без нальоту й неприємного запаху.

Чим очистити барабан?

Щоб позбутися запаху всередині машини, можна використати харчову соду. У дозатор потрібно налити четвертину склянки соди й запустити прання без одягу та порошку на 1,5 години при температурі 60 градусів. Після завершення треба залишити дверцята відкритими, щоб машина повністю висохла.



Барабан потрібно ретельно очищувати / Фото Pexels

Чим очистити фільтр та ущільнювачі?

Фахівці також радять почистити фільтр. Оскільки саме там часто накопичується бруд. Перед відкручуванням потрібно поставити під нього миску, щоб не розлилася вода. Замочувати фільтр варто в оцтовому розчині (2:1) на 30 хвилин, а тоді почистити губкою.

Ущільнювачі варто протерти м’якою тканиною, змоченою у воді з содою (достатньо взяти 3 чайні ложки на склянку води). Для важкодоступних місць можна використати стару зубну щітку з м’якою щетиною. Після усіх цих процедур результат буде одразу відчутний. Пральна машина не віддаватиме ніяких затхлих запахів, а білизна буде пахнути свіжістю без використання кондиціонера.

Що врятує пральну машину від поломки?

Експерти радять залишати місце для руки в барабані пральної машини, щоб уникнути поломок і забезпечити якісне прання, пише Good Houskeeping. Якщо долоня вільно просувається всередину та нею навіть можна поворухнути – обсяг обрано правильно. Деякі речі, як ганчірки і рушники, слід прати в гарячій воді для ефективного очищення від мікробів.

Що ще варто знати?