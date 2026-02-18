Специалисты отмечают, что во время стирки джинсов нужно застегивать молнии, пуговицы и кнопки, если они есть, пишет Good Housekeeping. Такая простая вещь поможет джинсам сохранить идеальную форму и предотвратить их сцепление с другими вещами.

Какие еще действия нужно сделать перед стиркой джинсов?

Необходимо проверить карманы на наличие салфеток или чеков, а также вывернуть джинсы наизнанку, чтобы минимизировать потерю цвета. Особенно это касается темных и синих денимовых брюк.

Часто на джинсах есть дырки или потертые края. Чтобы они еще больше не растянулись, их можно положить в большой сетчатый мешок, чтобы предотвратить дальнейшее изнашивание.

Для стирки идеально подойдет холодная вода и короткий деликатный цикл стирки. Можно использовать для черных джинсов стиральное средство, которое разработано специально для темных цветов.

Джинсы не нужно стирать после каждого использования. Если они сохраняются в хорошем состоянии, без пятен, то их можно носить до 5 раз, а тогда уже стирать. Чем меньше стираются джинсы, тем лучше сохраняется ткань прочной, а посадка плотной.



Джинсы перед стиркой надо застегивать / Фото Pexels

Блогерша Диана Гологовец советует выворачивать джинсы внутренней стороной перед глажкой, чтобы сохранить цвет и ткань. Чтобы избежать блестящих следов и стрелок, сначала гладьте карманы, затем штанины, отступая по сантиметру от швов, и завершайте глажку, выравнивая боковой шов по центру.

Что еще стоит знать о стирке?