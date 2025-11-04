Залишки гарбузів з урожаю, чи вирізані плоди для Геловіну, здатні принести користь саду, пише 24 Канал з посиланням на Woman and Home.

Читайте також Ви вже запізнюєтесь: коли потрібно висадити часник на зиму

Що робити із залишками гарбузів?

Створіть поживний коспост

У гарбузах містяться органічні речовини, які легко розкладаються, тому вони добре підходять для компосту. Якщо у вас є компостний контейнер, то подрібніть туди гарбуз й додайте до загальної маси. Вже через певний час ви отримаєте живильну органіку, яку можна розсипати під грядки.



Гарбузи не варто залишати на грядці / Фото Pexels

Збагачення ґрунту

Якщо у вас немає місця для компосту, то можете закопати частини гарбуза прямо в землю. Подрібніть шматки, зробіть невеличкі лунки поряд з овочевими та листяними культурами й засипте все землею. Органіка поступово розкладеться, додавши в ґрунт азот, фосфор та калій.

Зберіть насіння

Виріжте гарбуз й вийміть з нього насіння. Добре висушіть його в теплому та сухому місці. Насіння можна зберігати аж до весни, щоб мати змогу повторно виростити гарбузи.

Гарбузи не варто залишати на грядках, бо їх можуть почати їсти їжаки, але для цих тварин гарбуз є небезпечним, бо вміст клітковини призведе до зневоднення.

Цілий та неушкоджений гарбуз можна використовувати для приготування різноманітних страв, пише LiveWest. З гарбузів роблять супи, пироги, салати тощо. А от насіння помийте, підсмажте й використовуйте до салатів.

Які ще лайфхаки треба знати?