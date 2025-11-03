Озимий часник – чудова нагода проявити свої таланти садівника та зібрати чималий урожай прянощів. Коли правильно висаджувати часник на зиму – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наша дача!".

Читайте також Троянди виростуть небачено великими: підживленню, якому почнуть заздрити сусіди

Коли садять озимий часник на зиму?

Науковці кажуть, що для південних та центральних регіонів України садити часник на зиму потрібно вже просто зараз, а схід та захід вже навіть трішки затримуються запізнюються. Однак не все так страшно – температура та кліматичні умови підказують, що нічого страшного ще не відбулося.

Дачний сезон ще триває. А це означає, що пора заглянути на Prom, де є широкий асортимент товарів у розділі "Дім і сад". Різноманітні добрива, сітки, розсада, садовий інвентар: на Промі є все, що потрібно для догляду за домом та городом.

Як показує досвід садівників, часник, який висадили з 20 жовтня, дає чудовий врожай, тож ви будете задоволені результатами.

На що варто звернути увагу?

Постарайтеся висадити часник вже зараз, адже вкрай важливо, щоб після цього до настання сталих морозів минуло від 20 днів. Зубчик повинен встигнути випустити 12 – 18 корінців та наростити кореневу систему.

Також часнику потрібно назбирати необхідну кількість цукрів, які допоможуть йому пережити зиму.

А як садити часник, щоб не боліла спина – можна підгледіти у TikTok barvynadii.

Корисні підказки