Остатки тыкв из урожая, или вырезанные плоды для Хэллоуина, способны принести пользу саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman and Home.

Что делать с остатками тыквы?

Создайте питательный коспост

В тыкве содержатся органические вещества, которые легко разлагаются, поэтому они хорошо подходят для компоста. Если у вас есть компостный контейнер, то измельчите туда тыкву и добавьте к общей массе. Уже через некоторое время вы получите питательную органику, которую можно рассыпать под грядки.



Тыквы не стоит оставлять на грядке / Фото Pexels

Обогащение почвы

Если у вас нет места для компоста, то можете закопать части тыквы прямо в землю. Измельчите куски, сделайте небольшие лунки рядом с овощными и лиственными культурами и засыпьте все землей. Органика постепенно разложится, добавив в почву азот, фосфор и калий.

Соберите семена

Вырежьте тыкву и выньте из нее семена. Хорошо высушите их в теплом и сухом месте. Семена можно хранить до весны, чтобы иметь возможность повторно вырастить тыквы.

Тыквы не стоит оставлять на грядках, потому что их могут начать есть ежи, но для этих животных тыква опасна, потому что содержание клетчатки приведет к обезвоживанию.

Целую и неповрежденную тыкву можно использовать для приготовления различных блюд, пишет LiveWest. Из тыквы делают супы, пироги, салаты и тому подобное. А вот семена помойте, поджарьте и используйте в салаты.

Какие еще лайфхаки надо знать?