Догляд за тюльпанами – це досить просте завдання. Втім, далеко не всі дачники знають, що саме варто зробити восени та навесні, аби забезпечити максимально пишне цвітіння цих красивих квітів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Краще полінуватися, щоб не лишитися без цвітіння: 5 рослин, які не можна обрізати в жовтні

Як правильно доглядати за тюльпанами?

Тюльпани – це красиві, але часом досить вибагливі цибулинні квіти, що ростуть у багатьох садах. І відомі вони також тим, що не завжди цвітуть з року в рік – та правильне підживлення квітів допоможе їм повертатися сезон за сезоном.

Існує поширена думка, що цибулинні квіти, як-от тюльпани, не потребують підживлення, пише Gardening Know How. Втім, це працює тільки перші кілька років – а тоді ви помітите, що цвітіння стає дрібнішим та не таким частим, а тоді й зникає зовсім. Поживні речовини у ґрунті закінчуються, і це неодмінно позначається на здоров'ї та рості рослин.

Особливо важливо підживлювати сорти тюльпанів, що ростуть протягом багатьох років – тільки так вони зберігатимуть достатньо поживних речовин, аби цвісти. І попри те, що тюльпани добре ростуть у бідному, але дренованому ґрунті, додавання до нього компосту може забезпечити найкраще цвітіння – тюльпани тішитимуть квітами від березня до початку травня.

Найкраще вносити добрива на початку весни кожні два тижні. І для того, аби створити натуральне добриво повільного вивільнення, можна використати деякі кухонні відходи: наприклад, шкірку фруктів та овочів, кавову гущу чи яєчну шкаралупу.

Що потрібно зробити восени в саду?