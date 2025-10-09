Дехто помилково вважає, що квіти потрібно обрізати на початку весни перед початком росту, але ця суттєва помилка може коштувати дорого, бо необрізані квіти гірше цвітуть, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Читайте також Вони одразу загинуть: які рослини потрібно негайно забрати з балкона

Які квіти потрібно обрізати?

Іриси

Ці квіти тішать садівників наприкінці весни, однак їхня проблема полягає у схильності до хвороб й навали шкідників. Щоб запобігти цим проблемам, зів’ялі квіти потрібно обрізати біля основи, а після перших заморозків приберіть листя. Це допоможе рослині краще перезимувати.

Лілії

Після цвітіння у лілій залишаються неохайними стебла, які псують вигляд клумби. Дачники радять їх обрізати без шкоди для рослини, щоб освіжити сад.



Лілії восени потрібно обрізати / Фото Pexels

Флокси

Квіти доволі часто уражаються борошнистою росою. Щоб запобігти цьому, після перших морозів зріжте стебла до землі, залишивши кілька сантиметрів. Таким чином вдасться зменшити ризик хвороб та забезпечити гарний ріст навесні.

Півонії

Ці рослини здатні до гнилі та грибкових захворювань, тому осіння обрізка допоможе зберегти кущі здоровими та охайними. Після перших заморозків стебла потрібно зрізати до землі, щоб запобігти розповсюдженню інфекцій та зробити клумбу акуратною.

Ехінацея

Садівники радять зрізати стебла ехінацеї після відцвітання. Така проста дія стимулюватиме появу свіжих пагонів вже наступного року.

Не всі рослини можна обрізати у жовтні, пише Martha Stewart. Не рекомендується обрізати цього місяця бузок, троянди, гортензії, форзицію та азалію. Важливо дотриматися цих порад, щоб уникнути проблем з цвітінням навесні. Для цих рослин найкращий час для обрізки – початок весни.

Як підготувати троянди до зими?