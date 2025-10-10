Більшість дачників вважають, що щойно настають холоди, період вирощування овочів, фруктів, ягід та квітів закінчується. Втім, це може швидко змінитися, щойно ви зрозумієте, як підтримувати тепло у теплиці протягом цілого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Більшість теплиць, у яких вирощують щось і взимку, потребують певного виду опалення.

Як утеплити теплицю взимку?

Способів опалювати і утеплювати теплицю є кілька – і кожен дачник може обрати той, що підходить йому найбільше.

Пасивне сонячне утеплення

Цей спосіб – це сама ідея теплиць: сонячне світло проходить крізь прозорі панелі та утворює тепло всередині. Та для того, аби максимізувати ефект пасивного утеплення, потрібно зробити те, що чимало дачників відкладають, або ж про що не думають взагалі: помити скло. ізоляцію чи пластикові панелі, аби вони пропускали максимум світла.



Скло в теплиці потрібно тримати чистим / Фото Pexels

Недолік – це, звісно, те, що взимку цього тепла точно буде недостатньо.

Бульбашкова плівка

Використання ізоляції – це найпростіший спосіб утеплити теплицю, пише Homes&Gardens. І бульбашкова плівка, яку часто можна знайти у посилках, ідеально підходить для цього. Вона допомагає усунути протяги та зберігати тепле повітря там, де воно має бути – всередині теплиці, біля рослин.

Сонячне опалення

Встановлення сонячних батарей на теплиці – це чудовий спосіб її опалювати. Батареї збиратимуть світло та перетворюватимуть його на електроенергію, що живитиме спеціальний обігрівач.

Геотермальне опалення

За такого виду опалення труби закопуються на кілька метрів під землю у вигляді петлі, що виводить верхівки труб безпосередньо до теплиці. Ці труби заповнюються повітрям чи спеціальною рідиною, як-от пропіленгліколь чи метиловий спирт.

А якщо труби заповнені повітрям, вони можуть навіть працювати у зворотному напрямку: влітку витягувати холодніше повітря з землі, аби охолодити теплицю.

Інфрачервоне опалення

Інфрачервоні обігрівачі нагріватимуть не повітря, а рослини, каркас теплиці та інші предмети, як-от столи. Окрім того, інфрачервоне опалення теплиці може заощадити до 30% на паливо, порівняно з іншими джерелами енергії.

Що ще потрібно зробити восени?