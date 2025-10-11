Уход за тюльпанами – это довольно простая задача. Впрочем, далеко не все дачники знают, что именно стоит сделать осенью и весной, чтобы обеспечить максимально пышное цветение этих красивых цветов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Лучше полениться, чтобы не остаться без цветения: 5 растений, которые нельзя обрезать в октябре

Как правильно ухаживать за тюльпанами?

Тюльпаны – это красивые, но порой довольно прихотливые луковичные цветы, растущие во многих садах. И известны они также тем, что не всегда цветут из года в год – и правильная подкормка цветов поможет им возвращаться сезон за сезоном.

Существует распространенное мнение, что луковичные цветы, например тюльпаны, не нуждаются в подкормке, пишет Gardening Know How. Впрочем, это работает только первые несколько лет – а потом вы заметите, что цветение становится мельче и не таким частым, а потом и исчезает совсем. Питательные вещества в почве заканчиваются, и это непременно сказывается на здоровье и росте растений.

Особенно важно подпитывать сорта тюльпанов, растущих в течение многих лет – только так они будут сохранять достаточно питательных веществ, чтобы цвести. И несмотря на то, что тюльпаны хорошо растут в бедной, но дренированной почве, добавление в нее компоста может обеспечить лучшее цветение – тюльпаны будут радовать цветами с марта до начала мая.

Лучше всего вносить удобрения в начале весны каждые две недели. И для того, чтобы создать натуральное удобрение медленного высвобождения, можно использовать некоторые кухонные отходы: например, кожуру фруктов и овощей, кофейную гущу или яичную скорлупу.

Что нужно сделать осенью в саду?