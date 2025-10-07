Осінь – це ідеальний час для того, аби взятися за догляд за садом. Та обрізка – це одне з тих завдань, де краще сім разів відміряти, а один раз відрізати, причому буквально, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Картопля простоїть до 6 місяців: ось найкраще місце для зберігання

Кілька розкішних садових рослин зовсім не подякують вам, якщо ви обріжете їх у жовтні. Це тільки призведе до того, що цвітіння наступної весни та літа на них буде значно менше.

Які рослини не можна обрізати у жовтні?

Розуміння, які рослини можна і не можна обрізати восени – це ключовий крок до квітучого та пишного саду. Тож ділимося кількома кущами, які краще цього місяця залишити у спокої.

Бузок

Ці неймовірні кущі тішать пишним цвітінням навесні, та якщо обрізати їх зараз, цілком можуть стояти голими. Бузок належить до рослин, що формують бруньки за сезон до цвітіння. Осіння обрізка означатиме, що ви зріжете вже сформовані бруньки ще до того, як вони встигнуть розкритися.

Натомість радять проводити обрізку бузку на самому початку літа після того, як він відцвіте.



Бузок не можна обрізати восени / Фото Pexels

Троянди

Обрізка троянд восени може призвести до чималої кількості проблем, і одна з них – це стимулювання росту нових пагонів, що не встигнуть зміцніти досить сильно, аби пережити зиму.

Зазвичай найкращим часом для обрізки троянд вважається період, коли вони перебувають у стані спокою: кінець зими чи початок весни.

Гортензії

З гортензіями ситуація взагалі складна: деякі види рослин можна обрізати восени, а деякі – ні, адже вони також зав'язують бруньки на старій деревині. Якщо у вас в саду росте гортензія, обов'язково потрібно з'ясувати, який це сорт, аби визначити найкращий місяць для обрізки.

Форзиція

Золотисті квіти форзиції зазвичай тішать цвітінням на самому початку весни, коли решта саду ще спить, пише Southern Living. Втім, це значить, що бруньки формуються на пагонах заздалегідь, ще з осені.

І жовтнева обрізка неодмінно призведе до зменшення рясності цвітіння наступного року.

Азалія

Найкращий час для обрізки азалії – це рання весна, одразу ж після того, як квіти відцвітуть. Чагарники належать до одного роду з рододендронами і мають схожий час обрізки. Після весняного вкорочення гілок рослини мають вдосталь часу для того, аби паростки зміцніли до настання холодів.

Що потрібно зробити у саду восени?