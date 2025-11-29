Наступного разу, коли ви використовуватимете лимони для приготування їжі чи заварювання запашного чаю, не викидайте шкірку – їй ще знайдеться чимало застосувань у домі та навіть в саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Цікаво Не впізнаєте власний тюль: що додати до прання для білосніжного кольору

Як можна використовувати шкірки лимона вдома?

Ароматизатор для кухні

Ваша кухня – це справжня домівка для десятків різних запахів, і навіть якщо окремо кожен з них видається приємним, змішуючись, вони можуть утворити досить сильний сморід. На щастя, один з кухонних відходів допоможе виправити ситуацію – і це лимонна шкірка.

Все, що потрібно – це набрати у каструлю трохи води, оцту та покласти туди лимонну шкірку і нагріти на плиті. Запах, що утвориться під час нагрівання суміші, миттєво очистить вашу кухню. Отриману суміш, до речі, викидати не потрібно – вона ще знадобиться.

Засіб для чищення

Суміш оцту, води та лимонних шкірок – це чудовий домашній засіб, що замінить значну частину вашої побутової хімії. Залийте її у пляшку з пульверизатором та використовуйте для очищення стільниць, духовки та мікрохвильовки. Також можна чистити таким засобом ванну кімнату та унітаз.

Створіть свій скраб для прибирання

Ось ще один рецепт домашнього порошку для чищення – шкірки лимона потрібно висушити, а тоді перебити блендером на порошок. Після цього змішайте цедру з харчовою содою та засипте у банку – засіб для чищення ванни та раковини готовий.

Засіб від шкідників

Якщо у саду у вас є шкідники, а ви не хочете використовувати покупні хімічні засоби, лимони прийдуть на допомогу. Потрібно назбирати якомога більше шкірок від лимонів та закип'ятити їх у чотирьох склянках води. Після цього дайте засобу настоятися протягом ночі та залийте рідину у пульверизатор.

До цього рецепту можна також додати листя м'яти – це посилить аромат, що відлякує різних комах, або ж чайну ложку засобу для миття посуду – тоді засіб допоможе боротися і з попелицею, пише Martha Stewart.

Підвищіть килсотність ґрунту

Деяким рослинам для росту потрібний кислий ґрунт, а ось іншим – лужний. Та якщо потрібно зробити землю більш кислою, лимонні шкірки потрібно просто додати до компостної купи, а тоді підживити отриманим компостом город.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Деякі рослини, як-от азалії, подякують вам за таке добриво.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?