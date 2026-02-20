Самосійні квіти – це основа шикарних англійських садів та лучних посадок, але вони також ідеально підходять і у випадку, якщо ви хочете вирощувати квіти на букети, пише Southern Living.

Цікаво Рахунки за електрику стануть удвічі меншими: вся справа – у пральній машині

Які самосійні рослини можна висадити у саду?

Гайлардія

Неймовірні червоно-жовті квіти можуть прикрасити будь-який сад. Окрім того, вони приваблюють до ділянки запилювачів – зокрема метеликів. Ця польова квітка неймовірно рясно цвіте з самої весни до пізньої осені.

Вона не боїться ані спеки, ані посухи, ані бідного ґрунту – а взимку співочі птахи залюбки харчуються її насінням.

Чорнушка дамаська

Характерні насіннєві коробочки та ніжне листя й пелюстки цієї квітки роблять її бажаним доповненням до багатьох садів. Це однорічна квітка – втім, вона проростатиме з землі сама знову і знову, якщо ви не приберете передчасно усі квіти, пише Martha Stewart.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Блакитна шавлія

Як і вказує назва, ця шавлія тішить око блакитними квітами, а також має довге сіро-зелене листя. Шавлія має неймовірно ніжний вигляд – і багато людей навіть не підозрюють, наскільки ця рослина витривала. Вона чудово росте на бідному ґрунті та не боїться страшної спеки.

Наперстянка

Це – вже практично класична рослина для будь-якої "дикої" клумби: вона легко витримує випробування часом завдяки приголомшливим рожевим та фіолетовим квітам.



Наперстянка ідеально доповнить будь-який сад / Фото Pexels

Ехінацея

Ваша клумба точно не буде повною без ехінацеї – вона чудово приваблює метеликів, бджіл та інших корисних запилювачів. Вони проростатимуть у вашому саду знову і знову без жодного втручання, якщо тільки не обрізати їхні стебла з насіннєвими коробочками.

Дельфіній

Неймовірне мереживне листя та високі, яскраві квітконоси роблять цю рослину неймовірним доповненням до кожного подвір'я та саду. Рослини цвітуть у відтінках блакитного, лавандового та фіолетового. Найкраще садити дельфіній у центрі чи задній частині саду, аби створити неймовірний ефект зростання.

Мальва

Важко уявити українську клумбу без мальв під вікнами будинку – і ці рослини не тільки мають чудовий вигляд, але й потребують мінімум догляду. Окрім того, вони приваблюють до саду запилювачів.

Що ще слід знати дачникам?