Невеликі коригування налаштувань здатні суттєво зменшити споживання струму, не впливаючи на якість прання. Які нюанси про прання треба знати, щоб зменшити числа в платіжках, розповідає Fakt.

Цікаво Джинси можна купити без примірки за кілька секунд: є один геніальний лайфхак

Як економно користуватися пральною машиною?

Найбільше електроенергії машина витрачає на нагрівання води. Саме тому вибір температури має прямий вплив на витрати. Програма з температурою 60 градусів споживає значно більше енергії, ніж цикл при 40. Насправді більшість речей без проблем відпираються при 30 – 40 градусах.

Як правильно користуватися пралкою / Фото unsplash

Сучасні мийні засоби ефективні навіть у прохолодній воді. Підвищення температури рідко дає відчутну різницю у чистоті, зате майже завжди збільшує рахунок. Високі градуси доречні лише для постільної білизни, рушників або речей, що потребують ретельнішої обробки.

Запускати машину з напівпорожнім барабаном – невигідно. Кількість спожитої енергії за цикл практично не залежить від обсягу білизни. Доцільніше дочекатися повнішого завантаження й прати рідше, дотримуючись рекомендацій виробника щодо максимальної ваги.

Не менш важливе дозування мийного засобу. Надлишок порошку чи гелю спричиняє додаткове полоскання, а отже – більше води й електрики. Варто дотримуватися рекомендованих норм.

Швидкість віджиму також має значення. Максимальні оберти виправдані для щільних тканин, однак для делікатних речей достатньо помірного режиму. Правильно підібрані параметри не лише скорочують споживання енергії, а й подовжують строк служби одягу.

І ще один момент – регулярне очищення машини від накипу та відкладень допомагає їй працювати ефективніше, без зайвого навантаження під час нагрівання води.

На ринку давно з’явилися пральні машини, які споживають помітно менше електроенергії – і це не маркетинговий трюк, а питання технологій. Моделі з інверторними двигунами працюють тихіше й точніше дозують потужність, не "рвуть" кіловати на кожному циклі. У них "розумне" програмне налаштування: продумані "еко"-режими, контроль піни, оптимізація нагріву. У підсумку є суттєва різниця коли приходить платіжка.

Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Чи потрібно розділяти одяг по кольорах?

Не весь одяг пошитий з однакових тканин і пофарбований однаково стійкими барвниками. Перед пранням важливо розділяти речі за кольором і матеріалом, пише Life hacker. Темні тканини можуть пускати фарбу на світлі речі, а делікатні волокна на кшталт віскози чи вовни легко страждають у барабані разом із грубими джинсами та щільними рушниками.

Окремо краще тримати й синтетику – вона швидко збирає ворс і може "прилипати" до бавовни. Якщо немає часу на складні схеми, достатньо базового правила: світле – до світлого, темне – до темного, а тонкі тканини – окремою пранкою на м’якшому режимі.

Які лайфхаки варто спробувати?