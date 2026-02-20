Самосейные цветы – это основа шикарных английских садов и луговых посадок, но они также идеально подходят и в случае, если вы хотите выращивать цветы на букеты, пишет Southern Living.

Какие самосейные растения можно высадить в саду?

Гайлардия

Невероятные красно-желтые цветы могут украсить любой сад. Кроме того, они привлекают к участку опылителей – в частности бабочек. Этот полевой цветок невероятно обильно цветет с самой весны до поздней осени.

Он не боится ни жары, ни засухи, ни бедного грунта – а зимой певчие птицы охотно питаются его семенами.

Чернушка дамасская

Характерные семенные коробочки и нежные листья и лепестки этого цветка делают его желанным дополнением ко многим садам. Это однолетний цветок – впрочем, она будет прорастать из земли сама снова и снова, если вы не уберете преждевременно все цветы, пишет Martha Stewart.

Голубой шалфей

Как и указывает название, этот шалфей радует глаз голубыми цветами, а также имеет длинные серо-зеленые листья. Шалфей имеет невероятно нежный вид – и многие люди даже не подозревают, насколько это растение выносливое. Оно прекрасно растет на бедной почве и не боится страшной жары.

Наперстянка

Это – уже практически классическое растение для любой "дикой" клумбы: она легко выдерживает испытание временем благодаря потрясающим розовым и фиолетовым цветам.



Наперстянка идеально дополнит любой сад / Фото Pexels

Эхинацея

Ваша клумба точно не будет полной без эхинацеи – она прекрасно привлекает бабочек, пчел и других полезных опылителей. Они будут прорастать в вашем саду снова и снова без всякого вмешательства, если только не обрезать их стебли с семенными коробочками.

Дельфиний

Невероятные кружевные листья и высокие, яркие цветоносы делают это растение невероятным дополнением к каждому двору и саду. Растения цветут в оттенках голубого, лавандового и фиолетового. Лучше всего сажать дельфиниум в центре или задней части сада, чтобы создать невероятный эффект роста.

Мальва

Трудно представить украинскую клумбу без мальв под окнами дома – и эти растения не только имеют прекрасный вид, но и требуют минимум ухода. Кроме того, они привлекают в сад опылителей.

Что еще следует знать дачникам?