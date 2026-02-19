Морква – це той овоч, що точно має рости на кожному городі, пише The Spruce. Вона проста у вирощуванні, не потребує дуже багато зусиль, а завдяки вдалому сусідству на грядці вашому урожаю заздритимуть усі.

Які рослини висадити поряд з морквою?

Цибуля

Перший варіант, який слід розглянути – це цибуля, принаймні через те, що вона може відлякувати різних шкідників. Зокрема й тих, що загрожують моркві – морквяну муху. Обидві рослини – це коренеплоди, але вони не конкуруватимуть за поживні речовини чи простір, адже потребують різних елементів.

Чорнобривці

Не всі городники садять квіти на ділянці, але багато хто вже знає: чорнобривці – це не звичайні квіти. Без них на городі, якщо ви хочете отримати гарний врожай та відігнати шкідників, просто не обійтися.

Сусідство з чорнобривцями може зробити моркву і солодшою, і загалом смачнішою, адже вони збільшують вміст цукру та каротиноїдів у коренеплоді. Також квіти відлякують морквяних мух.

Перець

Морква – це саме та рослина, яка в літню спеку відчайдушно потребує тіні, і листя болгарського перцю може її забезпечити. Стосунки між цими культурами взаємовигідні: морква розпушує ґрунт, аби перець міг краще вкорінюватися.

Орегано

Вирощування власних спецій і трав – це чудовий спосіб забезпечити найсвіжіші інгредієнти на кухні. І попри те, що людям пікантний аромат орегано зазвичай дуже подобається, комахи мають зовсім іншу думку.

Редис

Насіння моркви часто погано проростає у випадку, коли ґрунт висихає та утворює тверду кірку на поверхні. Втім, якщо посадити поряд редиску, що проростає за лічені дні, вона швидко розпушить ґрунт та створить для моркви набагато кращі умови, пише Better Homes&Gardens.

Буряк

Морква та буряк мають досить схожі потреби, а також обидві культури є морозостійкими – тож саме це робить їх ідеальним вибором для вирощування разом. Ці рослини також чудово зберігаються у льоху місяцями.

Помідори

Через компактний розмір моркви її досить легко висадити навколо основи вищих сортів помідорів. Так ви заповните порожній простір у саду, а також підвищите урожайність рослин. Помідори створять тінь для моркви, трохи продовживши термін її росту, а сама морква розпушить ґрунт для помідорів.

