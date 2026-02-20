Коли мовиться про інвазивні рослини, більшість людей уявляють собі бур'яни. Втім, список таких культур значно ширший та включає також і деякі рослини, що зовсім не виглядають шкідливими, пише Southern Living.

Які рослини можуть швидко захопити сад?

Гліцинія

Це неймовірно популярна деревна ліана – вона тішить садівників і красивими квітами, і неймовірним ароматом. Втім, також гліцинія надзвичайно витривала та витка, а також дуже довго живе. Це означає, що вона легко зростає на стінах будинків, поширюється на інші рослини та створює чимало хаосу, якщо її не контролювати.

Але це не причина ніколи не висаджувати гліцинію – натомість потрібно лише ретельно її контролювати, аби вона не захопила увесь двір.

Англійський плющ

Ця рослина в багатьох регіонах вважається інвазивною та спричиняє чималі проблеми. Її цінують саме за здатність швидко покривати великі ділянки землі, але ця ліана також чудово росте вгору.

Завдяки чіпким повітряним корінцям вона швидко захоплює паркани, стіни дахи та дерева – і останні може навіть вбити, пише The Spruce.



Англійський плющ може швидко захопити двір / Фото Pexels

Кампсис

Кампсиси – це надзвичайно гарні ліани, які садівники також цінують і через помаранчеві яскраві квіти. Але ця деревна ліана також досить швидко розростається до великих розмірів і спритно пробирається по будь-яких опорних поверхнях вгору.

Виноград дівочий п'ятилисточковий

Це морозостійка ліана, яку дуже часто використовують для живої огорожі. І цей виноград й справді має неймовірний вигляд – втім, якщо не стежити за його ростом, він досить швидко захоплює не лише паркани, але й споруди поряд, заполоняючи собою весь простір.

Солодкий осінній клематис

Ця листопадна ліана вважається високою та "енергійною" – а це означає, що росте вона надзвичайно швидко. Якщо не обрізати клематис вчасно, ви не встигнете й кліпнути, як рослина перетвориться на шкідника.

