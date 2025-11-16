Решить проблему засоренного слива можно без специальной химии или вызова мастеров: иногда достаточно двух простых средств, которые есть почти в каждом доме. Ознакомьтесь с проверенными методами прочистки раковины в материале 24 Канала со ссылкой на Onet.

Как почистить слив раковины?

Для начала в раковину следует налить горячую воду с солью. Можно также использовать лимонную кислоту.

Как спасти умывальник / Фото unsplash

Кристаллы соли действуют как мелкая наждачная бумага, механически очищая стенки трубы, а горячая вода растворяет жировые отложения. Хотя этот метод не такой интенсивный, как пищевая сода и уксус, он прекрасно подходит для незначительных засоров или для регулярного профилактического обслуживания.

Добавление небольшого количества уксуса к соли может еще больше повысить эффективность этого метода, помогая удалять бактерии и сохранять сифон свежим. Это простой и безопасный способ очистки труб без риска для здоровья или окружающей среды.

Почему засоряется слив?

Любые засорения не возникают внезапно, пишет morele. Технически, слив раковины (особенно на кухне) предназначен для сбора воды – ничего другого туда не должно попадать.

Чаще всего засоры накапливаются в сифоне, где оседают на дне. Поскольку они тяжелее, они оседают там и блокируют трубу. Чем больше мы бросаем в раковину, тем быстрее засоряем сифон.

