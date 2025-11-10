Губки для посуды – это настоящий мультитул на кухне: ими и моют посуду, и протирают столешницы, раковины, кастрюли и сковородки. А это значит, что довольно быстро на них накапливается огромное количество бактерий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Насколько часто нужно чистить кухонную губку?

Кухонные губки, если не очищать их как следует, могут стать настоящими рассадниками бактерий – поэтому после каждого мытья посуды нужно тщательно промывать их и отжимать. Кроме того, есть простой способ почистить кухонную губку: ее в течение минуты нужно нагревать в микроволновой печи. Так вы уничтожите все бактерии, и губку можно будет использовать немного дольше.

Но также губку можно почистить и с помощью такого простого средства, как уксус. Все, что нужно сделать – это наполнить уксусом миску и опустить губку в нее на 5 – 7 минут. После этого выньте губку из уксуса и тщательно промойте ее горячей водой. Тогда хорошо отожмите и дайте ей высохнуть на воздухе.



Губки для посуды нужно чистить / Фото Pexels

Как часто нужно заменять губку для мытья посуды?

Желательно делать это каждую неделю – ведь даже в случае, если губка не выглядит грязной, внутри нее могут быть бактерии, а порой даже плесень, если она постоянно остается влажной. И грязная губка – это точно не то, что должно касаться вашей посуды.

Кроме того, нужно внимательно следить за появлением запаха: как только губка начинает странно пахнуть, ее нужно немедленно заменить.

Впрочем, и слишком сильно переживать о бактериях на губках также не стоит, пишет BBC. Исследования показывают, что ни одни из тысяч бактерий, что обнаружили на губках, не были связаны с пищевыми отравлениями или тяжелыми заболеваниями.

