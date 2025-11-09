Сода и уксус являются достаточно доступными, но часто применяемыми средствами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. Но если в трубах накопился жир, остатки пищи или волосы, то они требуют более серьезного вмешательства. Использование соды и уксуса может дать лишь временный эффект.

Чем очистить забитую трубу?

Механическая очистка

Специалисты советуют перед тем, как заливать что-то в трубу, сначала попробовать вантуз, гибкий трос или сантехническую пружину. Они помогут вынуть главное препятствие. Специальное механическое средство прекрасно улавливает волосы и остатки пищи, поэтому им труба прочистится гораздо лучше и не будет забиваться в будущем.

Если же под рукой дренажной змейки нет, то можно воспользоваться проволочной вешалкой для одежды. Полностью выпрямите ее, держа маленький крючок на одном конце и осторожно просуньте в слив, чтобы вытащить волосы и забитый мусор.



Горячая вода и моющее средство

Влейте в трубу горячую воду и налейте сверху моющее средство. Благодаря такому простому методу жир сойдет лучше, чем вы думаете. Для металлических труб подойдет кипяток, а вот для пластиковых – только горячая вода, потому что кипяток может их испортить.

