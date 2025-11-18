Знание надлежащих процедур очистки поможет вам выполнить работу безопасно и эффективно, информирует 24 Канал со ссылкой на Rightonbracket. Когда вы готовитесь к чистке камина, важно знать, чего нельзя делать ни в коем случае.

Как надо чистить камин?

Чистка камина может быть грязной задачей, но вы хотите максимально минимизировать этот беспорядок. Для этого важно принять несколько мер предосторожности. Накройте мебель рядом старыми простынями или брезентом, чтобы пепел и мусор не попадали на них во время процесса чистки. Держите рядом мусорный бак, чтобы легко избавиться от больших кусков древесины и сажи. Чтобы еще больше уменьшить беспорядок, посыпьте пепел влажной кофейной гущей, прежде чем подметать его.

Как сохранить красоту камина / Фото unsplash

Прежде чем собирать пепел, нужно подождать не менее 24 часов после того, как погаснет последний очаг. Это поможет убедиться, что все угли полностью погасли.

Во время чистки камина избегайте использования абразивных или легковоспламеняющихся химикатов, поскольку они могут повредить кирпичную кладку и другие поверхности. Вместо этого используйте натуральные средства для чистки, такие как смесь теплой воды и пищевой соды. Важно никогда не использовать легковоспламеняющиеся химикаты вблизи камина, даже если он пока не используется, поскольку это представляет серьезную угрозу безопасности дома.

Чем нельзя чистить камин со стеклом?

Используйте соответствующие средства для чистки, такие как специальные средства для чистки стекла каминов или средства, предназначены для стеклокерамических поверхностей, пишет Brunner. Будьте осторожны и избегайте абразивных веществ или агрессивных средств для чистки, которые могут поцарапать или повредить стекло.

Если использовать неподходящую химию, стекло может потемнеть, повредиться или подвергнуться другому воздействию, который негативно повлияет на эстетику. Это тот случай, когда экономить или искать легких путей точно не стоит.

