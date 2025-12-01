Эксперты по системе отопления и качества воздуха рассказали, как правильно поддерживать тепло и не тратить лишние средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. По их словам, отопления лучше снижать, а не выключать полностью.
Почему отопление лучше не выключать?
Резкое охлаждение дома является опасным и невыгодным. Эксперт Брайан Уайт говорит, что полное отключение системы заставляет дом очень быстро терять тепло. И когда вы вернетесь, то он будет настолько холодным, что системе придется работать вдвое больше, чтобы снова прогреть каждую комнату.
Самый лучший вариант – просто уменьшить температуру на 10 градусов. Это поможет сохранить нормальную циркуляцию воздуха и стабильную влажность. Простыми словами, если отопление выключено, а потом начнет работать на максимум, то энергии потратится значительно больше.
Какие последствия будут от полного выключения отопления?
Замерзшие трубы. Если температура упадет ниже нуля, то вода в трубах может замерзнуть, увеличиться в объеме и в худшем случае – разорвать их. Это довольно частый и дорогой зимний риск.
Включайте отопление на минимум / Фото Freepik
Влага и плесень. В холодном помещении накапливается конденсат – на окнах, стенах и потолке. Со временем это приводит к появлению грибка, гниения древесины или испорченной изоляции. Особенно страдают утепленные дома, где воздух почти не движется.
Перегрузка системы и сокращение ее ресурса. Когда дом сильно охлаждается, то отопительная система вынуждена работать дольше и интенсивнее. А для старых котлов это дополнительная нагрузка, которая сокращает их срок службы.
Для экономии тепла зимой, температуру стоит поддерживать на уровне 20 – 21 градус. Также можно открывать шторы в комнате с южной стороны, чтобы солнце подогрело помещение. Чтобы не греть лишнее – двери в пустых комнатах стоит закрывать.
Когда вас не будет дома, то стоит установить температуру 10 градусов, перекрыть воду, утеплить щели и оставить дверцы под раковинами открытыми, чтобы трубы получали больше теплого воздуха.
К слову, очистка воздуховодов и фильтров, замена старых окон и использование штор помогут уменьшить потери тепла, пишет Real Simple. Снижение температуры термостата на 8 часов ежедневно и использование увлажнителя воздуха могут снизить годовой счет за электричество до 10%.
Какие есть полезные советы на зиму?
Для сохранения тепла в ногах можно использовать бумажные полотенца, полиэтиленовую пленку или бахилы поверх носков.
