Довольно лакомыми для мышей являются кладовые, где хранятся запасы продуктов, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. С первыми морозами уже можно столкнуться с грызунами, поэтому нужно приложить минимум усилий, чтобы быть уверенными, что они не проберутся в укрытие.

Понять, что мыши уже поселились в кладовке достаточно просто. Вдоль стен можно заметить темный помет, ночью будет слышно шуршание в стенах, а на картоне станут заметными следы от грызения.

Как уберечь кладовку от мышей?

Перекройте все входы

Мыши способны пролезть в щель размером в монету, поэтому надо проверить стены и фундамент на наличие щелей, места возле труб, вентиляции, а также чердак и подвал. Если есть дыры, то их следует загерметизировать.

Уберите доступ к пище

Все продукты нужно хранить в плотно закрытых контейнерах, не оставляя еду на открытых поверхностях. Любые крошки нужно сразу убирать и вытирать протечки. Мусор довольно часто привлекает мышей, поэтому его следует регулярно выносить.



Доступ мышей в дом можно свести к минимуму / Фото Pexels

Избавьтесь от беспорядка

Грызуны любят селиться в закоулках с беспорядком, поэтому стоит убрать старые картонные коробки, бумажные пакеты и любые другие накопления в кладовке. Если рядом с домом хранятся дрова вплотную к стене, то мыши могут обустроить там гнезда.

Если правильно подготовить дом к зиме, то можно легко опередить проблему.

К слову, грызуны не любят фольгу из-за ее шелеста и скользкой поверхности, что заставляет их убегать из помещения, пишет Express. Выстилание фольгой мест, где могут быть мыши или крысы, помогает их отпугнуть. Этот метод совсем недорогой, но довольно действенный, поэтому попробуйте его повторить.

