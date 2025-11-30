Достаточно внимательно взглянуть на окна, двери и пол – именно они чаще всего выпускают тепло наружу, пишет 24 Канал со ссылкой на Independent. Несколько небольших изменений способны заметно поднять комфорт в доме.

Как сделать так, что в квартире всегда было тепло?

Начните с простого – проверьте окна и двери на наличие щелей, через которые выходит тепло. Именно из-за них большинство квартир "мерзнет". Старые рамы часто уже не герметичны, поэтому холодный воздух легко проникает внутрь, а теплое – выходит наружу.

Самый простой выход – самоклеящиеся уплотнительные ленты из резины или пенопласта. Для дверей прекрасно работают щеточные уплотнители – планки с мягкой щеткой на нижнем краю.

Плотные шторы, роллетные системы или ставни обеспечивают пассивную теплоизоляцию и уменьшают потери тепла ночью. Тяжелые гардинные ткани, специально разработаны для сохранения тепла, станут дополнительным барьером для холода.

Холод от пола быстро охлаждает комнату. Ковер создает тепловой барьер между покрытием и помещением, уменьшает теплопотери и делает атмосферу теплее.

В комнатах с каменными, плиточными или деревянными полами разница ощущается почти сразу.

Чем еще можно помочь?

Попробуйте интенсивное кратковременное проветривание – так называемую "шоковую вентиляцию", отмечает City magazine. Откройте все окна настежь на 5 – 10 минут.

За это время воздух быстро обновится, но стены и мебель не успеют остыть. Благодаря этому комната сохраняет тепло значительно дольше. Делайте такое проветривание несколько раз в день, особенно утром и вечером.

