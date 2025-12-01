Експерти з системи опалення та якості повітря розповіли, як правильно підтримувати тепло та не витрачати зайві кошти, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. За їхніми словами, опалення краще знижувати, а не вимикати повністю.

Чому опалення краще не вимикати?

Різке охолоджування дому є небезпечним та невигідним. Експерт Браян Вайт каже, що повне відключення системи змушує будинок дуже швидко втрачати тепло. І коли ви повернетеся, то він буде настільки холодним, що системі доведеться працювати вдвічі більше, щоб знову прогріти кожну кімнату.

Найкращий варіант – просто зменшити температуру на 10 градусів. Це допоможе зберегти нормальну циркуляцію повітря й стабільну вологість. Простими словами, якщо опалення вимкнене, а потім почне працювати на максимум, то енергії витратиться значно більше.

Які наслідки будуть від повного вимикання опалення?

Замерзлі труби. Якщо температура впаде нижче нуля, то вода в трубах може замерзнути, збільшитися в об’ємі та в найгіршому випадку – розірвати їх. Це доволі частий та дорогий зимовий ризик.



Вмикайте опалення на мінімум / Фото Freepik

Волога та цвіль. У холодному приміщенні накопичується конденсат – на вікнах, стінах та стелі. З часом це призводить до появи грибка, гниття деревини чи зіпсованої ізоляції. Особливо страждатимуть утеплені будинки, де повітря майже не рухається.

Перевантаження системи та скорочення її ресурсу. Коли будинок сильно охолоджується, то опалювальна система змушена працювати довше та інтенсивніше. А для старих котлів це додаткове навантаження, яке скорочує їхній термін служби.

Для економії тепла взимку, температуру варто підтримувати на рівні 20 – 21 градус. Також можна відкривати штори в кімнаті з південного боку, щоб сонце підігріло приміщення. Щоб не гріти зайве – двері у порожніх кімнатах варто зачиняти.

Коли вас не буде вдома, то варто встановити температуру 10 градусів, перекрити воду, утеплити щілини та залишити дверцями під раковинами відкритими, щоб труби отримували більше теплого повітря.

До слова, очистка повітроводів та фільтрів, заміна старих вікон та використання штор допоможуть зменшити втрати тепла, пише Real Simple. Зниження температури термостата на 8 годин щодня та використання зволожувача повітря можуть знизити річний рахунок за електрику до 10%.

Які є корисні поради на зиму?