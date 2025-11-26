Сохранить тепло в ногах вполне возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Verywell Fit. Есть несколько практических советов, которые действительно работают во время длительного пребывания на морозе.

Читайте также Почему стирка может испортить пуховик: как освежить его без риска

Что положить в обувь, чтобы не мерзнуть в ноги?

Изоляция бумагой

Этот лайфхак часто используют велосипедисты Тур де Франс. Нужно обычное бумажное полотенце или салфетки обернуть вокруг пальцев и верхней части стопы. Это поможет создать тонкий, но эффективный теплоизоляционный слой. После такого трюка можно обуваться и не переживать, что будет холодно в ноги.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтилен одетый поверх носка не даст холодному воздуху проникать внутрь. При этом подошва парить не будет, а если станет слишком тепло, то пленку можно достать и выбросить.

Бахилы или одноразовые тапочки

Наденьте бахилы на ноги поверх носков. Они создадут водонепроницаемый барьер. Однако будьте осторожны, потому что они способны вызвать повышенное потоотделение.



Ноги от холода зимой можно спасти / Фото Freepik

Два слоя носков

Сочетайте классический тонкий носок, отводящий влагу и теплый шерстяной сверху. Такой тандем точно согреет ноги. Главное – не делать слой слишком тонким, чтобы не было тесно в обуви.

Тепловые грелки

В специальных магазинах можно найти одноразовые грелки-стельки, которые способны обеспечить теплом до 6 часов. Их можно положить под или над пальцами.

Когда приходится долго быть на улице, то лучше всего постоянно двигаться и не стоять на месте. Даже медленная ходьба разгоняет кровь и позволяет ногам согреться. А еще выбирайте теплую обувь, которая не промокает и обеспечивает комфорт во время ходьбы.

Чтобы избежать скольжения обуви на льду, можно пройтись по подошве наждачной бумагой или распылить лак для волос, пишет Butyjana. Несколько легких движений наждачной бумагой или опрыскиваний лаком создают мелкие шероховатости, которые помогают лучше держаться за поверхность Натуральный каучук и резина являются лучшими материалами для подошвы обуви в зимних условиях.

Какие есть еще интересные советы?