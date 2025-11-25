Неправильная сушка зимней куртки приводит к тому, что наполнитель сбивается в комки, информирует 24 Канал со ссылкой на News 18. Чистка без стирки помогает избежать этих проблем и позволяет дольше носить любимый пуховик.

Интересно Иначе стены будут черные как в подвале: как быстро избавиться от плесени без лишних затрат

Как почистить пуховик?

Воспользуйтесь мягкой щеткой, чтобы аккуратно снять видимую грязь. Двигайтесь по направлению от швов – так меньше риска повредить ткань.

Если на пуховике осталось небольшое пятно, нет необходимости стирать его в стиральной машинке. Лучше почистите его точечно: в теплой воде разведите мягкое моющее средство и нанесите раствор на загрязнение мягкой тканью.

Пуховик можно почистить без лишних усилий / Фото Unsplash

Пятна от косметики хорошо отходят после обработки смесью воды и уксуса в равных частях. Нанесите ее на участок и деликатно промокните чистой тканью.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного пуховика до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Для более заметного обновления можно использовать спрей, который освежает ткань. Только убедитесь, что он подходит именно для вашего материала и не содержит агрессивных компонентов.

Как избавиться от запаха из пуховика без стирки?

Пищевая сода – простой натуральный способ нейтрализовать запах, отмечает Rinse. Посыпьте ею участки, где запах ощутим больше всего, и оставьте куртку на несколько часов или даже на ночь.

Затем просто встряхните остатки – и пуховик станет значительно свежее. Вот так просто и без лишних усилий!

Подсказки, которые пригодятся