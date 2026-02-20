В VIN-коде содержится зашифрованная информация о производителе, модель, страну сборки и спецификацию авто, сообщает сервисный центр МВД. Благодаря ему можно получить точные данные об установленных на заводе агрегатах и опциях.
Что нужно, чтобы найти запчасть?
Чтобы с легкостью узнать все необходимые детали, нужно:
1) найти VIN-код, который расположен под лобовым стеклом со стороны водителя, на стойке дверей или указан в техпаспорте;
2) ввести VIN-код в онлайн-каталог автозапчастей. В частности, это можно сделать на маркетплейсе;
3) выбрать нужную категорию – двигатель, подвеску, тормозную систему или любое другое, что необходимо водителю;
4) проверить ОЕМ-номер (оригинальный номер детали), который гарантирует совместимость.
Опытные автомобилисты знают, что даже одна и та же модель авто может иметь различные модификации в пределах одного года выпуска, поэтому искать запчасть по марке или годом – не стоит.
Для уверенности в правильном выборе, эксперты советуют проверять соответствие детали через международные каталоги. VIN-кодирование позволяет отсеять несовместимые запчасти еще до покупки. Интернет-магазин может автоматически фильтровать детали после ввода VIN, показывая только те позиции, которые подходят именно к вашей конфигурации авто.
На Prom – одном из крупнейших украинских маркетплейсов – можно подобрать детали автозапчастей по VIN-коду. Достаточно лишь отправить его в сообщении, и продавцы проверят, подходит ли запчасть к конкретной комплектации автомобиля.
Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає вузькоспеціалізовані категорії. А для тих, хто хоче купити запчастини за VIN-кодом у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.
Поиск по VIN-коду – не только удобный, но и самый безопасный способ подобрать правильную деталь
Такой подход поможет избежать ситуаций, когда запчасть подходит по марке автомобиля, но оказывается несовместимой из-за другой комплектации или модификации двигателя.
По VIN-коду можно найти правильную деталь / Фото Shutterstock
В то же время водителям важно помнить, что даже среди деталей, подходящих по VIN-коду, можно выбирать между оригинальными запчастями (ОЕМ) и аналогами от других производителей.
Оригинальные детали гарантируют полное соответствие стандартам завода-производителя. Качественные аналоги могут быть дешевле, но такими же надежными, если выбирать продукцию проверенных брендов.
Какие еще стоит знать советы водителям?
Чтобы предотвратить замерзание щеток стеклоочистителя, рекомендуется накрывать их носками на ночь. Для очистки фар автомобиля можно использовать зубную пасту, нанося ее на мягкую ткань.
Запотевание окон возникает из-за влажности в салоне, которая оседает на холодное стекло, и его можно уменьшить, включив обдув или размораживание.