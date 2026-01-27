Опытные водители уже знают, как действовать во время неприятной зимней погоды, но порой даже они могут растеряться, пишет Woman's World. Именно поэтому стоит узнать несколько хитростей всем, кто управляет автомобилем.

Какие есть зимние лайфхаки для водителей?

Быстрое размораживание носками

Чтобы предотвратить замерзание щеток стеклоочистителя, нужно держать пару носков в машине накрывать ими на ночь щетки. Благодаря носкам, резина не прилипнет ко льду, поэтому во время размораживания удастся избежать сколов или царапин.

Очистка фар зубной пастой

Зимой из-за грязи на дорогах, фары автомобиля могут стать мутными. Для их очистки не нужно даже специальных средств. Достаточно лишь немного зубной пасты нанести на мягкую ткань и потереть ею фары, которые мгновенно станут чистыми.



Фары можно отчистить зубной пастой / Фото Pexels

Очистка лобового стекла шпателем

Если скребка для отчистки льда с лобового стекла нет, тогда можно использовать пластиковый шпатель. Он может поднять тонкий лед, не царапая стекло.

Кошачий наполнитель в багажнике

Шины могут пробуксовывать на дорогах с гололедом, поэтому в багажнике зимой стоит с собой возить упаковку кошачьего наполнителя в виде песка. Во время застревания нужно лишь немного посыпать наполнителя вокруг основания шины, чтобы создать сцепление. Этим простым трюком пользуются многие водители.

Дезинфицирующее средство для рук против замерзших замков

Если в морозный день сложно повернуть ключ от машины в замке, тогда надо нанести небольшое количество дезинфицирующего средства на замок. Спирт нагреет внутреннюю часть замков достаточно быстро. Важно только остатки средства сразу вытереть, чтобы защитить краску.

Как сделать домашний омыватель для стекла?

Для изготовления домашней жидкости для омывания стекла нужно смешать 1 литр воды, 125 миллилитров медицинского спирта и добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды, пишет Express. Альтернативный рецепт без спирта включает дистиллированную воду и средство для мытья окон, что не образует много пены.

Какие интересные советы стоит знать?