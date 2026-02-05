Эксперт по качеству топлива Валентина Кравчук рассказала, что стоит заложить дополнительный температурный резерв, пишет enkorr.

Как защитить авто на дизеле в мороз?

По ее словам, подход к формированию зимних свойств дизеля с годами существенно изменился. Ранее нефтеперерабатывающие заводы в холодное время переходили на специальные технологические схемы: из дизельного топлива изымали наиболее парафиновые фракции и добавляли часть керосиновой. Сегодня же устойчивость к морозам в большинстве случаев обеспечивается путем специальных присадок.

Депрессорно-диспергирующие присадки сдерживают укрупнение парафиновых кристаллов и не дают им быстро выпадать в осадок. Но при определенной критической температуре их действие ослабевает, и парафины начинают соединяться. Именно это мы видим как помутнение топлива или проблемы с фильтрацией,

– объяснила эксперт.

Валентина Кравчук обратила внимание, что ключевой показатель – предельную температуру фильтруемости, указанную в паспорте качества, не стоит воспринимать как гарантированную температуру эксплуатации.

Она добавила, что лабораторные испытания проводятся в стандартизированных условиях и не воспроизводят реальную эксплуатацию, когда автомобиль может часами или даже днями стоять на морозе без движения.

Советы по избежанию замерзания дизельного топлива / Фото Pexels

Во время лабораторных тестов дизель быстро охлаждается и прокачивается через фильтр в течение короткого времени. В реальных условиях охлаждение происходит медленнее, поэтому это дает парафинам больше времени для кристаллизации и оседания на дне топливного бака. После запуска двигателя топливо с повышенной концентрацией парафинов может резко забивать фильтр.

Из практики могу сказать, что топливо может иметь CFPP -20 °C и при этом мутнеть уже при +1°C из-за высокого содержания парафинов в базовом продукте. Формально его невозможно забраковать, но для потребителя оно является рисковым,

– рассказала эксперт.

Валентина Кравчук советует всегда оставлять температурный запас. Оптимально – не менее 5°C, а еще лучше – 10°C от прогнозируемой температуры воздуха. При ожидаемых -10°C стоит выбирать дизель с паспортным показателем -20°C, а при морозах -20°C – переходить на арктические сорта топлива.

Существенно повлиять на поведение дизеля зимой может повлиять смешивание различных партий топлива. Каждый производитель применяет собственный пакет присадок и при смешивании их взаимодействие может быть непредсказуемым: в одних случаях эффект усиливается, в других – практически исчезает.

Эксперт также советует обратить внимание на наличие воды в топливном баке или резервуаре, поскольку депрессорно-диспергирующие присадки чувствительны к повышенному содержанию воды, и при таких условиях их эффективность может значительно снижаться. Именно поэтому следует избегать ситуаций, когда бак автомобиля остается пустым.

Для изготовления домашней жидкости для омывания стекла нужно смешать 1 литр воды, 125 миллилитров медицинского спирта и добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды, пишет Express. Альтернативный рецепт без спирта включает дистиллированную воду и средство для мытья окон, что не образует много пены.

