Автомобильные эксперты рассказали, что запотевание возникает тогда, когда влага из воздуха в салоне оседает на холодное стекло, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia.

Почему окна зимой часто запотевают?

В зимнее время окна могут запотевать часто из-за резкого контраста между теплым салоном и морозом снаружи. А еще дополнительную влагу создает мокрая верхняя одежда, обувь со снегом, и сами пассажиры, которые выдыхают теплый и влажный воздух.

Убрать запотевание достаточно легко. Нужно включить режим обдува или размораживания лобового стекла. В современных машинах стоит включать режим размораживания окон или обогрев ног. В более старых машинах необходимо включить вентилятор на максимальную скорость и направить воздух на лобовое стекло.

Теплый воздух способен поглощать больше влаги, а наружный холодный – суше. Пока двигатель не прогрелся, то воздух будет прохладным. Даже зимой стоит включать кондиционер. Он не охлаждает, а осушает воздух, что уменьшает запотевание.



Запотевания окон зимой можно избежать / Фото Pexels

Если кондиционера в машине нет, то стоит ненадолго открыть окно. Сухой холодный воздух постепенно нагреется и заберет избыточную влагу из салона. Дополнительно можно воспользоваться специальными средствами против запотевания стекла, которые надо нанести на внутреннюю поверхность. Они создают тонкий защитный слой, препятствующий образованию капель.

Кроме того, полезными являются поглотители влаги. Это компактные пакеты с гелем, которые впитывают воду из воздуха. Если же окна запотевают слишком быстро и проблема не исчезает, то надо проверить состояние уплотнителей дверей и окон. Именно изношенная резина пропускает воду, которая накапливается от ковриков. Тогда их надо заменить, чтобы уменьшить уровень влаги в авто.

Специалисты советуют зимой менять тканевые коврики на резиновые, которые не впитывают воду и легкие в очистке снега и грязи с обуви.

Зачем зимой возить кошачий наполнитель?

Кошачий наполнитель может помочь водителям, если автомобиль застрянет в снегу, создавая дополнительное трение для сцепления колес, пишет Express. Нужно лишь посыпать наполнитель под колеса, чтобы иметь возможность легче уехать.

Не рекомендуется использовать горячую воду для размораживания лобового стекла, поскольку это может привести к микротрещинам из-за резкого перепада температур.

