Однако поддерживать их в идеальном состоянии не так уж и трудно, пишет Martha Stewart. Нужно лишь регулярно их очищать, и тогда душевая кабина всегда будет опрятной и ухоженной.

Как очистить душевую кабинку?

Специалисты советуют проводить полноценную очистку раз в неделю. Это поможет предотвратить образование плесени, мыльного налета и стойких пятен. После приема душа достаточно протереть стекло микрофиброй или скребком. Такая привычка уменьшит появление водяных следов и минеральных отложений.

Необходимые средства:

Уксус;

Пищевая сода;

Пульверизатор;

Скребок (ракель);

Микрофибровая ткань.

Пошаговая инструкция мытья

Сначала приготовьте раствор. Смешайте в пульверизаторе теплую воду и уксус в равных пропорциях. Уксус хорошо справляется с налетом и загрязнениями. Нанесите обильно средство, распылив по всему стеклу. Чтобы оно подействовало, стоит оставить его на 10 – 15 минут. Для более сложных загрязнений можно использовать микрофибру с небольшим количеством пищевой соды и осторожно протереть стекло круговыми движениями. Стойкие пятна также удобно удалять мягкой зубной щеткой. Особое внимание надо уделить углам и стыкам, где чаще всего скапливается грязь. Далее промойте стекло теплой водой, а тогда вытрите все микрофиброй. Чтобы избежать разводов, двигайтесь сверху вниз. В завершение пройдитесь скребком по всей поверхности, чтобы убрать остатки воды и сделать стекло максимально прозрачным.



Душевую кабинку можно легко отмыть / Фото Pexels

Эксперты говорят, что есть защитные средства для стекла, которые создают пленку, что отталкивает воду и грязь. Они помогут сохранять дверцы в более чистом виде.

Обратите внимание, что помочь вывести отложения может лимонная кислота, пишет Expess. Она способна расщеплять минералы, прилипшие к стеклу. Во время чистки надо выжать сок лимона, чтобы высвободить лишний сок на стекло. Достаточно будет 5 минут, чтобы расщепить известковый налет.

Очистить духовку может обычная пена для бритья, которая способна растворить даже самую стойкую грязь и засохший жир. Достаточно лишь нанести пену на все грязные поверхности – дверцы, стенки и дно духовки и оставить на 30 минут, а потом удалить остатки скребком или протереть духовку влажной тряпкой или губкой.

Специалисты советуют мыть окна в то время, когда на стекло не будет попадать прямой солнечный свет – это поможет избежать пятен после высыхания. Для создания домашнего раствора нужно уксус и воду смешать в распылителе в равных пропорциях и распылить на стекло.