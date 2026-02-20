У VIN-коді міститься зашифрована інформація про виробника, модель, країну складання та специфікацію авто, повідомляє сервісний центр МВС. Завдяки ньому можна отримати точні дані про встановлені на заводі агрегати та опції.

Що потрібно, щоб знайти запчастину?

Щоб з легкістю дізнатися всі необхідні деталі, потрібно:

1) знайти VIN-код, який розташований під лобовим склом з боку водія, на стійці дверей або зазначений у техпаспорті;

2) ввести VIN-код в онлайн-каталог автозапчастин. Зокрема, це можна зробити на маркетплейсі;

3) обрати потрібну категорію – двигун, підвіску, гальмівну систему чи будь-що інше, що необхідне водію;

4) перевірити ОЕМ-номер (оригінальний номер деталі), який гарантує сумісність.

Досвідчені автомобілісти знають, що навіть одна й та сама модель авто може мати різні модифікації в межах одного року випуску, тому шукати запчастину за маркою чи роком – не варто.

Для впевненості у правильному виборі, експерти радять перевіряти відповідність деталі через міжнародні каталоги. VIN-кодування дозволяє відсіяти несумісні запчастини ще до покупки. Інтернет-магазин може автоматично фільтрувати деталі після введення VIN, показуючи лише ті позиції, які підходять саме до вашої конфігурації авто.

На Prom – одному з найбільших українських маркетплейсів – можна підібрати деталі автозапчастин за VIN-кодом. Достатньо лише надіслати його у повідомленні, і продавці перевірять, чи підходить запчастина до конкретної комплектації автомобіля.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає вузькоспеціалізовані категорії. А для тих, хто хоче купити запчастини за VIN-кодом у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Пошук за VIN-кодом – не лише зручний, але й найбезпечніший спосіб підібрати правильну деталь

Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли запчастина підходить за маркою автомобіля, але виявляється несумісною через іншу комплектацію чи модифікацію двигуна.



За VIN-кодом можна знайти правильну деталь

Водночас водіям важливо пам’ятати, що навіть серед деталей, які підходять за VIN-кодом, можна обирати між оригінальними запчастинами (ОЕМ) та аналогами від інших виробників.

Оригінальні деталі гарантують повну відповідність стандартам заводу-виробника. Якісні аналоги можуть бути дешевшими, але такими ж надійними, якщо вибирати продукцію перевірених брендів.

Які ще варто знати поради водіям?