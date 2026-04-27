Когда дни становятся длиннее, а световые и солнечные дни увеличиваются, можно стартовать с высадкой в открытый грунт многих растений. А определить лучшие дни для посадки поможет календарь с фазами Луны Space Weather Live.

По лунному календарю на май 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Фазы Луны в мае

Полнолуние : 1, 2 и 31 мая;

: 1, 2 и 31 мая; Луна убывающая : 3 – 16 мая;

: 3 – 16 мая; Новолуние : 17 мая;

: 17 мая; Растущая Луна: 18 – 30 мая.

Ориентирование на лунный календарь помогает понять, когда именно сажать растения, а когда посадки отложить на другой день. В правильные дни растения смогут лучше прижиться, быстрее начнут расти и даже дадут вдвое больший урожай. Впрочем, хорошие даты подходят не только для посадок, но и пересадки или обработки сада.



В мае уже можно сажать большинство растений / Фото Pexels

Какие же дни благоприятны в мае 2026 года?

Для посадки овощей и цветов лучше всего подходит Растущая Луна – с 18 по 30 мая. Если посадить растения в этот период, то они начнут расти очень быстро.

Особенно удачными будут такие дни: 19, 21, 22, 25, 27, 29 мая. Растения в эти дни активно нарастят надземную часть, лучше укоренятся и начнут быстрее расти.

А вот для посадки корнеплодов (моркови, свеклы или картофеля) подойдет Убывающая Луна – с 3 по 16 мая. В этот период энергия растений направлена будет в корень, поэтому это будет способствовать формированию крепкой подземной части.

В убывающую Луну можно обрабатывать сад от вредителей и болезней. Среди лучших дат: 5, 6, 8, 11, 13 мая.

В мае дачники сажают уже помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы и капусту. Также можно сажать снова укроп, петрушку, салат и шпинат. А среди корнеплодов морковь, свеклу и редис.

Опытные садоводы советуют использовать с пользой кофейную гущу, пишет Express. В ней содержится много азота, которое нужно растениям для наращивания зеленой массы.

Постепенно гуща начнет отдавать питательные вещества, улучшая структуру почвы. Дачники также советуют добавлять гущу в компост. В составе гущи также содержится фосфор, калий и магний, которые способствуют обогащению почвы.

Какие еще есть советы для дачников?