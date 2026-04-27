Существуют компактные, но неприхотливые растения, которые можно разместить на полке, столе или подоконнике, пишет Interia Kobieta.

Какие растения подходят для маленьких квартир?

Они занимают мало места и легки в уходе. Кроме того, эти растения даже способны поглощать загрязняющие вещества из воздуха.

Эксперты определили определенные виды растений, которые могут выжить без полива в течение нескольких дней. Лучшим вариантом считаются те растения, имеющие декоративные листья. Несмотря на свой маленький размер, они привлекают внимание и хорошо сочетаются с другими элементами интерьера.

Денежное дерево

Это одно из самых популярных комнатных растений за последние несколько лет. Вазон имеет декоративные, круглые листья, напоминающие монеты. Растение обычно вырастает до 30 – 40 сантиметров высотой, и хорошо смотрится на полках и столах. Его преимуществом является малая потребность в воде, поэтому поливать можно только раз в 10 дней.



Растения для маленьких квартир / Фото Pinterest

Переромия

Небольшое растение в горшках имеет разную форму и цвет листьев, здесь все зависит от разновидности. Очень красиво выглядит переромия арбузная – ее листья напоминают всем нам известный узор ягоды.

Также довольно популярна пеперомия дождевая с блестящими листьями в форме капель воды. Растения достигают высоты до 30 сантиметров. Летом рекомендуется поливать их раз в неделю.



Растения для маленьких квартир / Фото Pinterest

Мини-сансевиерия (тещин язык)

Одно из самых стойких комнатных растений способно задерживать пыль и грязь. Ночью сансевиерия производит кислород и поглощает углекислый газ, поэтому идеально подходит для спален.

Для небольшой квартиры подойдет карликовый сорт санвеверия Hahnii – ее декоративные листья образуют красивые розетки. Тещин язык хорошо переносит сухой воздух и нечастый полив.



Растения для маленьких квартир / Фото Pinterest

Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов рассказал эксклюзивно для 24 канала, что для маленьких квартир, где мало света и пространства, смогут подойти несколько хороших растений.

Речь идет о компактных растениях, таких как эпипремнум золотистый, хлорофитум хохлатый и аглаонема с темно-зелеными листьями, которые могут адаптироваться к умеренному освещению.

Среди популярных растений для слабого освещения – спатифиллум. Это растение очищает воздух и поглощает конденсат. Впрочем, вазон требует хотя бы рассеянного дневного света или стабильного искусственного освещения.

