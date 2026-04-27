Существуют компактные, но неприхотливые растения, которые можно разместить на полке, столе или подоконнике, пишет Interia Kobieta.
Какие растения подходят для маленьких квартир?
Они занимают мало места и легки в уходе. Кроме того, эти растения даже способны поглощать загрязняющие вещества из воздуха.
Эксперты определили определенные виды растений, которые могут выжить без полива в течение нескольких дней. Лучшим вариантом считаются те растения, имеющие декоративные листья. Несмотря на свой маленький размер, они привлекают внимание и хорошо сочетаются с другими элементами интерьера.
Якщо важливо перевірити рослини перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.
- Денежное дерево
Это одно из самых популярных комнатных растений за последние несколько лет. Вазон имеет декоративные, круглые листья, напоминающие монеты. Растение обычно вырастает до 30 – 40 сантиметров высотой, и хорошо смотрится на полках и столах. Его преимуществом является малая потребность в воде, поэтому поливать можно только раз в 10 дней.
Растения для маленьких квартир / Фото Pinterest
- Переромия
Небольшое растение в горшках имеет разную форму и цвет листьев, здесь все зависит от разновидности. Очень красиво выглядит переромия арбузная – ее листья напоминают всем нам известный узор ягоды.
Также довольно популярна пеперомия дождевая с блестящими листьями в форме капель воды. Растения достигают высоты до 30 сантиметров. Летом рекомендуется поливать их раз в неделю.
Мини-сансевиерия (тещин язык)
Одно из самых стойких комнатных растений способно задерживать пыль и грязь. Ночью сансевиерия производит кислород и поглощает углекислый газ, поэтому идеально подходит для спален.
Для небольшой квартиры подойдет карликовый сорт санвеверия Hahnii – ее декоративные листья образуют красивые розетки. Тещин язык хорошо переносит сухой воздух и нечастый полив.
Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов рассказал эксклюзивно для 24 канала, что для маленьких квартир, где мало света и пространства, смогут подойти несколько хороших растений.
Речь идет о компактных растениях, таких как эпипремнум золотистый, хлорофитум хохлатый и аглаонема с темно-зелеными листьями, которые могут адаптироваться к умеренному освещению.
Среди популярных растений для слабого освещения – спатифиллум. Это растение очищает воздух и поглощает конденсат. Впрочем, вазон требует хотя бы рассеянного дневного света или стабильного искусственного освещения.
