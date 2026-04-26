На него начинают ориентироваться все больше людей, чтобы выгодно распланировать свои расходы, пишет Space Weather Live.
Читайте также Эти майские дни лучшие для начала дел: обратите внимание на другие даты
По лунному календарю на май 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
Фазы Луны в мае
- Полнолуние: 1, 2 и 31 мая
- Луна убывающая: 3 – 16 мая
- Новолуние: 17 мая
- Растущая Луна: 18 – 30 мая.
|1 мая
|Полнолуние
|14 день
|2 мая
|Полнолуние
|15 день
|3 мая
|Нисходящая Луна
|16 день
|4 мая
|Нисходящая Луна
|17 день
|5 мая
|Нисходящая Луна
|18 день
|6 мая
|Нисходящая Луна
|19 день
|7 мая
|Нисходящая Луна
|20 день
|8 мая
|Нисходящая Луна
|21 день
|9 мая
|Последняя четверть
|22 день
|10 мая
|Последняя четверть
|23 день
|11 мая
|Нисходящая Луна
|24 день
|12 мая
|Нисходящая Луна
|25 день
|13 мая
|Нисходящая Луна
|26 день
|14 мая
|Нисходящая Луна
|27 день
|15 мая
|Нисходящая Луна
|28 день
|16 мая
|Нисходящая Луна
|29 день
|17 мая
|Новолуние
|0 день
|18 мая
|Растущая Луна
|1 день
|19 мая
|Растущая Луна
|2 день
|20 мая
|Растущая Луна
|3 день
|21 мая
|Растущая Луна
|4 день
|22 мая
|Растущая Луна
|5 день
|23 мая
|Растущая Луна
|6 день
|24 мая
|Растущая Луна
|7 день
|25 мая
|Растущая Луна
|8 день
|26 мая
|Растущая Луна
|9 день
|27 мая
|Растущая Луна
|10 день
|28 мая
|Растущая Луна
|11 день
|29 мая
|Растущая Луна
|12 день
|30 мая
|Растущая Луна
|13 день
|31 мая
|Полнолуние
|14 день
Когда в мае можно делать покупки?
Лучшим периодом для покупок традиционно считается Растущая Луна. Приобретенные вещи в это время дольше служат и приносят больше удовольствия.
Вторая половина мая – с 18 по 30 число – подходит для обновления гардероба, приобретения техники, подарков или вещей для дома.
Во время убывающей Луны расходы нужно планировать осторожнее. Это удачный период для продуманных покупок и необходимых вещей, без которых сложно обойтись в повседневной жизни.
В дни Полнолуния нужно воздержаться от серьезных трат, поскольку в этот период есть повышенный риск импульсивных покупок. Новолуние тоже является не лучшим временем для шопинга, поскольку приобретенные вещи могут оказаться ненужными или быстро разочаровать.
Если же выбрать благоприятные дни в мае, то можно получить удовольствие от покупок и сделать их осознанными и удачными.
Что можно купить в мае?
Шторы блэкаут блокируют свет, уменьшают шум и помогают сэкономить на электроэнергии. Перед покупкой важно учесть качество материала, точные измерения окон и разницу между шторами блэкаут и затемняющими шторами.
Аксессуары, такие как солнцезащитные очки, балетки, эффектные серьги, зонты и шелковые платки, являются ключевыми элементами в моде весной 2026 года. Эти детали могут изменить вид гардероба, добавляя элегантности и стиля без необходимости полного обновления одежды.