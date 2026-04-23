Некоторые виды растений содержат токсичные вещества, которые могут быть опасными для людей и домашних любимцев, пишет Good Housekeeping.

Иногда внешний вид вводит в заблуждение, поскольку яркие цветы, приятный запах или популярный декор вовсе не означают безопасность. В перечне растений – популярные разновидности с разным уровнем токсичности.

Они могут вызвать как легкое раздражение кожи, так и серьезные проблемы с пищеварением или дыханием.

Какие растения считаются ядовитыми?

Гиацинт

Цветы привлекают насыщенными цветами и сильным ароматом, однако в растении содержатся соединения, которые могут навредить людям и животным. Контакт с гиацинтом или его употребление может привести к раздражению кожи или проблемам с пищеварением.

Пуансеттия

Растение уже давно стало символом праздничного декора. Ее токсичность хоть и невысокая, но это не означает, что она полностью безопасна. Сок и листья могут вызвать раздражение или дискомфорт, особенно если их проглотят дети или домашние животные.

Клематис

Это растение имеет нежный и элегантный вид, однако цветы и листья содержат вещества, которые могут вызвать раздражение и проблемы с желудком при попадании в организм. Даже прикосновение к растению иногда может вызвать реакцию на коже, поэтому работать с ним нужно только в перчатках.



Клематис считается ядовитым / Фото Pexels

Амариллис

Красивое цветочное растение часто появляется дома во время праздников, однако тоже относится к ядовитым растениям. Все части этого вазона могут вызвать неприятные симптомы, причем наибольшая концентрация токсинов содержится в луковице.

Ирис

Популярные садовые ирисы тоже могут быть опасными. Их корни и листья способны раздражать кожу, поэтому во время работы с ними стоит защищать руки и кожу одеждой.

Какие еще есть ядовитые растения в саду?

В саду стоит избегать еще нескольких опасных растений, пишет издание Martha Steward. Эти растения способны вызвать значительные проблемы со здоровьем – нарушить сердечный ритм, вызвать тошноту и судороги.

В список вредных растений входят – аконит, олеандр, ландыш, рута садовая, наперстянка, бругмансия. Этих садовых растений лучше избегать, потому что они представляют опасность для людей и домашних любимцев.

