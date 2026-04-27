Коли дні стають довшими, а світлові й сонячні дні збільшуються, можна стартувати з висадкою у відкритий ґрунт багатьох рослин. А визначити найкращі дні для посадки допоможе календар з фазами Місяця Space Weather Live.

Читайте також Це найкращі дні для шопінгу у травні: поради для тих, хто хоче зекономити

За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Фази Місяця у травні

Повний Місяць : 1, 2 і 31 травня;

: 1, 2 і 31 травня; Спадний Місяць : 3 – 16 травня;

: 3 – 16 травня; Молодик : 17 травня;

: 17 травня; Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.

Орієнтування на місячний календар допомагає зрозуміти, коли саме садити рослини, а коли посадки відкласти на інший день. У правильні дні рослини зможуть краще приживитися, швидше почнуть рости і навіть дадуть вдвічі більший урожай. Втім, хороші дати підходять не лише для посадок, але й пересадки чи обробки саду.



У травні вже можна садити більшість рослин / Фото Pexels

Які ж дні сприятливі у травні 2026 року?

Для посадки овочів та квітів найкраще підходить Зростаючий Місяць – з 18 по 30 травня. Якщо посадити рослини в цей період, то вони почнуть рости дуже швидко.

Особливо вдалими будуть такі дні: 19, 21, 22, 25, 27, 29 травня. Рослини в ці дні активно наростять надземну частину, краще вкоріняться й почнуть швидше рости.

А от для посадки коренеплодів (моркви, буряка чи картоплі) підійде Спадний Місяць – з 3 по 16 травня. У цей період енергія рослин спрямована буде в корінь, тож це сприятиме формування міцної підземної частини.

У Спадний Місяць також можна обробляти сад від шкідників та хвороб. Серед найкращих дат: 5, 6, 8, 11, 13 травня.

У травні дачники садять вже помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, гарбузи й капусту. Також можна садити знову кріп, петрушку, салат та шпинат. А серед коренеплодів моркву, буряк та редиску.

Досвідчені садівники радять використовувати з користю кавову гущу, пише Express. У ній міститься багато азоту, яке потрібне рослинам для нарощування зеленої маси.

Поступово гуща почне віддавати поживні речовини, покращуючи структуру ґрунту. Дачники також радять додавати гущу до компосту. У складі гущі також міститься фосфор, калій та магній, які сприяють збагаченню ґрунту.

Які ще є поради для дачників?