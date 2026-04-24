Иногда кусты гортензий имеют такую проблему как пожелтение листьев, пишет Gardening Know How. Это происходит из-за межжилкового хлороза – состояние, когда листья светлеют, а прожилки остаются зелеными.

Читайте также Это растение цветет дважды в сезон: пышной клумбе позавидуют все соседи

Это прямой сигнал о дефиците железа, без которого растение не может нормально вырабатывать хлорофилл и питаться через фотосинтез.

Почему народный метод с гвоздями не подходит?

Садоводы раньше руководствовались логикой, что ржавчина имеет железо, поэтому должна помочь растениям. Однако проблема заключается в том, что эта форма железа практически не усваивается растениями. Она растворяется очень медленно и остается недоступной для корней, особенно если почва имеет щелочной рН.

В результате растение продолжает голодать, даже если железо формально есть в почве.

Вместо этого эксперты советуют использовать хелатное железо – специальную форму, которую растения могут быстро усвоить. Оно доступно в виде растворов, гранул или опрыскивания.



Гортензиям помогает хелатное железо / Фото Pexels

Самый быстрый эффект дает обработка по листьям. В таком случае железо попадает непосредственно в ткани и уже через несколько дней начинает зеленеть.

Впрочем, важно не только подкормить, но и исправить почву. Именно подкормка дает быстрый результат, но не решает проблему полностью. Если почва будет оставаться слишком щелочной – хлороз вернется.

Поэтому для долговременного эффекта следует постепенно снижать рН с помощью серы или специальных удобрений для кислотолюбивых растений. Также полезной является мульча из сосновой хвои или листьев.

Апрель считается оптимальным месяцем для первой подкормки гортензий, говорится на ютуб-канале "Оксана декор сад". Дачники советуют использовать удобрения с калием и фосфором, а не азотные, для укрепления корневой системы и обильного цветения.

Что еще стоит прочитать?