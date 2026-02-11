Часто остатки забитую канализацию пытаются исправить домашними средствами – содой или уксусом, однако в сложных случаях они не работают, пишет Express.

Чем лучше всего прочищать канализацию?

Сначала надо тщательно очистить поддон из душа от налета и максимально удалить волосы из сливного отверстия. Для этого можно воспользоваться зубочисткой, которая поможет вытянуть наверх волосы, а дальше его нужно убрать бумажным полотенцем.

Далее нужно вылить все содержимое бутылки средства для прочистки труб в слив. Производители чаще всего советуют оставлять жидкость только на 30 минут, но если есть серьезное засорение, то можно оставить на всю ночь. После заливки душевой жидкостью, в ванной комнате может некоторое время сохраняться резкий запах, поэтому лучше открыть окно для проветривания или включить вентилятор.



Канализацию в ванной стоит убирать специальным средством / Фото Pexels

На следующее утро слив надо промыть горячей водой. Важно только не использовать кипяток, потому что высокая температура может повредить трубы. Достаточно только вскипятить воду, дать ей немного остыть, а тогда постепенно вылить в слив.

Результат приятно удивит каждого, потому что вода начнет стекать быстро и без задержек. Именно средство предназначено специально для прочистки труб – справится на отлично. Таким образом можно исправить засор даже без вызова сантехника.

А вот для эффективной очистки унитаза от известкового налета можно использовать уксус, залив его в бачок и оставив на час, пишет Martha Stewart. Сода также подходит для удаления известкового налета, ее можно использовать как порошок или растворить в воде для образования спрея.

