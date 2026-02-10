Туалеты – это одно из самых грязных мест в квартире. Там быстро накапливаются микробы и бактерии, и несмотря на регулярную уборку, есть одна часть унитаза, почистить которую часто забывают, пишет Express.

Какую часть туалета все забывают мыть?

Большинство людей тщательно моют чашу унитаза с дезинфицирующими средствами – но, оказывается, основная опасность скрывается не в ней. Больше всего бактерий в туалете сосредотачиваются не внутри, а снаружи – и на одной конкретной незначительной детали.

Внешнюю часть унитаза обычно не замечают – хотя она так же накапливает грязь, пыль и микробы. Но самое важное во время уборки качественно протирать кнопку, и именно этим пренебрегает большинство людей.

Кнопки унитаза всегда касаются грязными руками – и, хоть она может и иметь чистый вид, на самом деле микробов в ней больше, чем где-либо на унитазе. Кроме того, микробы со временем могут накапливаться и распространяться через влагу и пыль, поэтому важно еженедельно протирать всю внешнюю поверхность туалета.

Кроме того, часто во время уборки туалета люди допускают еще одну ошибку – используют слишком много отбеливателя. Даже если вам кажется, что так он будет действовать эффективнее и уничтожит большинство бактерий, это не так. На самом деле вы только рискуете растрескиванием унитаза из-за мощного химического состава отбеливателя. А сильные испарения могут быть опасными для здоровья в небольшом и закрытом пространстве, например туалет или ванная комната.

Как сделать домашнее средство для мытья унитаза?

Покупать дорогие средства для чистки необязательно – все, что нужно, чтобы ваш унитаз блестел, уже есть у вас дома. В частности, можно использовать два рецепта средств. Первый – это сочетание стакана пищевой соды и четверти стакана лимонной кислоты, пишет Southern Living.

А также можно попробовать смешать белый уксус и перекись водорода.

Какие еще лайфхаки нужно знать?